В Ростовской области отремонтировали уже 90% запланированных дорог

В Ростовской области привели в порядок уже 355 км дорог регионального значения, это 90% от запланированного объема работ. Всего до конца года должны обновить 382,6 км подобных участков проезжей части, рассказала заместитель губернатора — министр транспорта региона Алена Беликова.
Также глава в регионе завершили ремонт семи искусственных сооружений в Багаевском, Веселовском, Дубовском, Зимовниковском, Куйбышевском и Песчанокопском районах. Общая протяженность обновленных объектов превысила 300 погонных метров.
Кроме того, 7,9 млрд рублей предусмотрели в 2025 году на капремонт 460 участков местных дорог общей протяженностью 557 км. На сегодня работы завершили на 370 отрезках пути протяженностью 420 км.
— Это позволило досрочно достичь основных показателей проекта: доля региональных — до 57% и доля местных дорог — до 59,6%, — прокомментировала Алена Беликова.
Известно, что в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» сейчас заканчивают обновление 4,8 км улицы Нансена в Ростове-на-Дону. Общий объем финансирования на эти цели достиг 162,86 млн рублей, из которых 161,23 млн рублей — средства областного бюджета.
— Это приоритетный проект, решающий множество инфраструктурных задач города. Сейчас дорога почти завершена, ее готовность — 90%, — отметила Алена Беликова.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.