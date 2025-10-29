В Ростовской области отремонтировали уже 90% запланированных дорог

Известно, что в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» сейчас заканчивают обновление 4,8 км улицы Нансена в Ростове-на-Дону. Общий объем финансирования на эти цели достиг 162,86 млн рублей, из которых 161,23 млн рублей — средства областного бюджета.