В Крыму введут штрафы за публикацию мест размещения систем ПВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости. Штрафы за публикации в СМИ и соцсетях мест размещения систем ПВО, военной техники и пунктов временной дислокации военных, последствий терактов, диверсий и иных чрезвычайных ситуаций введут в Крыму, они составят от 3 тысяч до 100 тысяч рублей, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«На заседании государственного совета РК в первом чтении приняли законопроект, устанавливающий административную ответственность за размещение в СМИ, мессенджерах и соцсетях фото и видео, географических координат и иных материалов, позволяющих определить места размещения на территории Крыма систем ПВО, военной техники и пунктов временной дислокации военных, последствия терактов, диверсий и иных чрезвычайных ситуаций», — написал Константинов в своем Telegram- канале.
По его словам, законопроект внесен главой республики Сергеем Аксеновым. Документ должен еще пройти второе чтение для окончательного вступления в силу.
«За нарушение запрета предполагается наложение штрафов: для физических лиц — от 3 тысяч рублей до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч рублей до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей», — отметил Константинов.