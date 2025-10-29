Воронежцев предупредили о пожарно-тактических учениях около отеля «Бенефит Плаза»

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по области, в ходе тренировок будет задействована специальная техника и личный состав спасательных подразделений. Подобные мероприятия на объектах с массовым пребыванием людей проводятся на регулярной основе для отработки навыков взаимодействия и действий в случае возможных чрезвычайных ситуаций.