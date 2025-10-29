В Заксобрании Иркутской области обсудили перспективы детских кружков и секций

Каждый из профильных министров рассказал о том, что делается по его линии. Так, всего в Иркутской области работают 267 учреждений дополнительного образования. В школах создаются новые пространства, в которых предлагается заняться изучением технических дисциплин, робототехники и тому подобного. Есть спортивные школы, однако инфраструктура для занятий физкультурой оставляет желать лучшего. Есть отличные школы искусств, однако число учеников в них сокращается.