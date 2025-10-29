В Заксобрании Иркутской области обсудили перспективы детских кружков и секций

В Законодательном Собрании Иркутской области прошло заседание Совета по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований. Главной темой для обсуждения стало состояние системы дополнительного образования в регионе. А именно: кружков, творческих и спортивных секций, в общем, всех тех объединений, куда собираются дети после школьных уроков. Члены Совета не только обсудили текущее состояние этой сферы, но и возможности по ее модернизации.
В заседании участвовали руководители профильных министерств: образования, культуры и спорта, а также представители муниципальных образований Приангарья.
— Мы не раз на площадках Заксобрания говорили о том, что самые верные инвестиции — это инвестиции в подрастающее поколение, — подчеркнул председатель областного парламента Александр Ведерников. — Наша задача обозначить все проблемные точки, выслушать все позиции, проанализировать представленные аргументы и оценить возможные последствия принимаемых решений.
Каждый из профильных министров рассказал о том, что делается по его линии. Так, всего в Иркутской области работают 267 учреждений дополнительного образования. В школах создаются новые пространства, в которых предлагается заняться изучением технических дисциплин, робототехники и тому подобного. Есть спортивные школы, однако инфраструктура для занятий физкультурой оставляет желать лучшего. Есть отличные школы искусств, однако число учеников в них сокращается.
Подтвердили существование проблем и мэры разных муниципальных образований. Например, отсутствие средств для поездок на соревнования, что лишает юных спортсменов стимула к дельнейшим занятиям или вынуждает их перебираться в другие регионы. Иногда вслед за ними уезжают и тренеры.
Александр Ведерников предложил изучить опыт других регионов в вопросах финансирования муниципалитетов в этой части. Прозвучало и предложение о разработке государственной программы по развитию сферы допобразования. Проект решения Совета будет доработан с учетом поступивших предложений.