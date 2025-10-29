В Омской области обновят еще более 10 км трассы Тара — Усть-Ишим

Еще один участок трассы Тара — Усть-Ишим в Омской области отремонтируют в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы проведут на отрезке со 187-го по 199-й километр, сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Специалисты уже устранили пучинообразования на проезжей части и укрепили ее основание методом холодного ресайклинга. Также они уложили два слоя нового дорожного покрытия, а теперь приступили к упрочнению обочин. Изначально к ремонту этого участка должны были приступить в 2026 году, но благодаря слаженной работе специалистов модернизировать данный фрагмент трассы начали уже в 2025-м.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.