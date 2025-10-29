В Омской области обновят еще более 10 км трассы Тара — Усть-Ишим

Специалисты уже устранили пучинообразования на проезжей части и укрепили ее основание методом холодного ресайклинга. Также они уложили два слоя нового дорожного покрытия, а теперь приступили к упрочнению обочин. Изначально к ремонту этого участка должны были приступить в 2026 году, но благодаря слаженной работе специалистов модернизировать данный фрагмент трассы начали уже в 2025-м.