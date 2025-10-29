Ричмонд
Омичка Салтанат Меденова получила звание заслуженного мастера спорта России

Боксерша выполнила необходимый норматив после победы на чемпионате мира в Сербии.

Салтанат Меденова завоевала титул чемпионки мира по боксу на турнире в сербском Нише, который проходил с 8 по 17 марта. Спортсменка из Омска в весовой категории до 81 кг одержала четыре победы, а в финальном поединке взяла верх над турецкой боксершей Исильдар Бусру со счетом 4:1.

«Поздравляем Салтанат с присвоением высшего спортивного звания. От всей души желаем нашей чемпионке не сбавлять темп и дальше покорять вершины! Ждем новых побед!», — написал 29 октября министр спорта Омской области Алексей Ленберг и опубликовал фото, на котором чемпионка запечатлена в торжественной обстановке.

Ранее «КП Омск» сообщила, что в регионе более 400 человек поучаствовали в спортивном диктанте.