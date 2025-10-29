Омичка Салтанат Меденова получила звание заслуженного мастера спорта России

Салтанат Меденова завоевала титул чемпионки мира по боксу на турнире в сербском Нише, который проходил с 8 по 17 марта. Спортсменка из Омска в весовой категории до 81 кг одержала четыре победы, а в финальном поединке взяла верх над турецкой боксершей Исильдар Бусру со счетом 4:1.