Почему тыквы вырастают до гигантских размеров. Мнение эксперта

Вырастающие до гигантских размеров тыквы считаются индетерминантными растениями, то есть их рост не ограничен, заявил в беседе с Live Science доцент кафедры садоводства Техасского технологического университета Викрам Балига.
Как уточнил эксперт, детерминантными называют растения, рост которых запрограммирован на достижение определенного размера. Соответственно, индетерминантные растения способны увеличиваться в размерах бесконечно.
Как правило, громадные тыквы относятся к сорту Cucurbita maxima, специально выведенному для выращивания огромных растений. «По какой-то причине у тыкв, вероятно, отсутствует механизм, который бы ограничивал их рост конкретным размером, что позволяет выращивать более крупные плоды», — добавила Джессика Сэвидж, доцент Колледжа науки и техники при Университете Миннесоты в Дулуте.
Чтобы вырастить большую тыкву, на растении следует оставить только один плод, а остальные убрать, добавил Балига. Это же правило справедливо и для некоторых других растений. Например, если на персиковом дереве оставить только один плод, то он вырастет крупнее.
Лодка из тыквы
Петербурженка Юлия Богданова вырастила на даче в Псковской области огромную тыкву. Когда плод достиг 221 кг, россиянка превратила ее в лодку и поплыла на ней по озеру Стречино. До этого Богданова вырастила тыкву весом 216 кг, тоже сделала из нее лодку и отправилась на ней в свое первое плавание.
Тыква весом почти в 400 кг
В прошлом году в «Аптекарском огороде» представили громадную тыкву Бусю весом 389 кг. Ее вырастил 11-летний Степан Разин из Ярославля. Тыкву «вскрыли» и разрезали, ломти свежей мякоти и семечки раздали гостям выставки.