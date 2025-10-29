Почему тыквы вырастают до гигантских размеров. Мнение эксперта

Петербурженка Юлия Богданова вырастила на даче в Псковской области огромную тыкву. Когда плод достиг 221 кг, россиянка превратила ее в лодку и поплыла на ней по озеру Стречино. До этого Богданова вырастила тыкву весом 216 кг, тоже сделала из нее лодку и отправилась на ней в свое первое плавание.