В Пригородном лесничестве Воронежа высадили 23,5 тысячи деревьев

Всероссийская природоохранная акция «Сохраним лес» прошла на территории Пригородного лесничества Воронежа в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Экологическое благополучие». В ходе мероприятия там высадили 23,5 тыс. сеянцев сосны, сообщили в министерстве лесного хозяйства области.
К экоакции присоединились более 250 добровольцев из 30 организаций и ведомств Воронежа. Работы провели на участке площадью пять гектаров, который пострадал от пожаров 2010 года. Также для участников мероприятия провели экологическую викторину с призами для победителей.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.