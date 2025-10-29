Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава НАН Караник раскрыл детали подготовки большого совещания Александра Лукашенко с учеными, которое состоится до конца 2025

Глава НАН раскрыл детали подготовки большого совещания Лукашенко с учеными.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Караник по итогам доклада президенту Беларуси Александру Лукашенко 29 октября, раскрыл детали подготовки большого совещания главы государства с учеными. Подробности приводит БелТА.

— Подробно обсудили ход подготовки к большому совещанию с участием главы государства, которое планируется провести до конца года, — уточнил Владимир Караник.

По его словам, это будет встреча главы государства не только с академической научной общественностью.

— Это будет встреча с участием представителей вузовской, отраслевой науки, всех представителей научной сферы, — обратил внимание глава Президиума НАН.

Караник отметил, что необходимо обеспечить более тесную интеграцию науки и производства, науки и образования, чтобы технологические цепочки «идея — фундаментальное исследование — прикладные исследования — внедрение», «образование — наука — производство» работали наиболее эффективно. По его словам, совещание с президентом Беларуси должно стать знаковым событием в развитии науки.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал недостаточными результаты работы белорусских ученых: «Тратится много, а отдачи мы не видим».

Тем временем Лукашенко заслушал доклад главы Нацбанка про документ, который вынесут на ВНС.

Кроме того, Лукашенко сказал, что настало время спросить ученых за конкретный результат.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше