Глава НАН Караник раскрыл детали подготовки большого совещания Александра Лукашенко с учеными, которое состоится до конца 2025

Караник отметил, что необходимо обеспечить более тесную интеграцию науки и производства, науки и образования, чтобы технологические цепочки «идея — фундаментальное исследование — прикладные исследования — внедрение», «образование — наука — производство» работали наиболее эффективно. По его словам, совещание с президентом Беларуси должно стать знаковым событием в развитии науки.