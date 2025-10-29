Глава НАН Караник раскрыл детали подготовки большого совещания Александра Лукашенко с учеными, которое состоится до конца 2025

Председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Караник по итогам доклада президенту Беларуси Александру Лукашенко 29 октября, раскрыл детали подготовки большого совещания главы государства с учеными. Подробности приводит БелТА.
— Подробно обсудили ход подготовки к большому совещанию с участием главы государства, которое планируется провести до конца года, — уточнил Владимир Караник.
По его словам, это будет встреча главы государства не только с академической научной общественностью.
— Это будет встреча с участием представителей вузовской, отраслевой науки, всех представителей научной сферы, — обратил внимание глава Президиума НАН.
Караник отметил, что необходимо обеспечить более тесную интеграцию науки и производства, науки и образования, чтобы технологические цепочки «идея — фундаментальное исследование — прикладные исследования — внедрение», «образование — наука — производство» работали наиболее эффективно. По его словам, совещание с президентом Беларуси должно стать знаковым событием в развитии науки.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал недостаточными результаты работы белорусских ученых: «Тратится много, а отдачи мы не видим».
Тем временем Лукашенко заслушал доклад главы Нацбанка про документ, который вынесут на ВНС.
Кроме того, Лукашенко сказал, что настало время спросить ученых за конкретный результат.