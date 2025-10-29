Сыктывкарский автомеханический колледж оснастили новой учебной техникой

Отметим, что новый образовательно-производственный кластер создали по направлению «Транспортная отрасль Республики Коми». Ребят там будут готовить по шести специальностям, в том числе: «мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», «машинист дорожных и строительных машин», «техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования» и «организация перевозок и управление на транспорте».