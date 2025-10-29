Сыктывкарский автомеханический колледж оснастили новой учебной техникой

Учебно-производственное оборудование и 11 единиц дорожной техники приобрели для нового кластера федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» Сыктывкарского автомеханического колледжа, сообщили в Министерстве образования и науки Республики Коми.
В учреждении появились самосвалы, тракторы, автомобиль-сортиментовоз, мини-экскаватор, экскаватор-погрузчик и другая техника. Также закупили макет городского газомоторного автобуса Lotos-150, оригинал которого курсирует по улицам Сыктывкара. Учащимся покажут на практике, как найти неисправность, чтобы затем ее оперативно устранять.
Отметим, что новый образовательно-производственный кластер создали по направлению «Транспортная отрасль Республики Коми». Ребят там будут готовить по шести специальностям, в том числе: «мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», «машинист дорожных и строительных машин», «техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования» и «организация перевозок и управление на транспорте».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.