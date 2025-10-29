Яркое решение. Как в России делают переходы для пешеходов безопаснее

Зачем «разводить» пешеходов и транспорт
Статистика автоаварий с пешеходами по-прежнему тревожна. За 9 месяцев этого года произошло почти 22 тысячи наездов. Погибли более 2 тысяч человек, пострадали — свыше 20 тысяч. Каждое четвертое ДТП случалось на «зебре», чаще всего — в темное время суток. Эти цифры — главная причина, по которой на дорогах появляются новые технологии.
Чем лучше разделены пешеходные и транспортные потоки с помощью тротуаров и ограждений, чем ярче освещены пешеходные переходы, тем меньше автоаварий и тем увереннее и комфортнее чувствуют себя на дороге те, кто передвигается своим ходом и те, кто находится за рулем. Пешеходам важно и самим позаботиться о своей безопасности. Самое простое — «засветиться» на дороге в темное время суток. Световозвращающий брелок, полоска на одежде помогают водителю заметить человека издалека и вовремя затормозить. Эти меры — от строительства тротуаров до пропаганды световозвращателей — часть большой работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
В современных городах существует 3 основных типа пешеходных переходов — надземные, наземные и подземные. Наземные — знакомые всем «зебры». Они не требуют спуска и подъема, но многое на них зависит от дисциплины водителей и самих пешеходов. Безопаснее — регулируемые, то есть те, где есть светофор. Надземный пешеходный переход — сооружение (в виде моста), расположенное над проезжей частью или железнодорожными путями, позволяющее пешеходам перейти проезжую часть без пересечения с транспортным потоком. Переходы могут быть открытого, закрытого или полузакрытого типа и обычно оборудуются лестницами, а иногда и лифтами или эскалаторами для людей с ограниченными возможностями.
Подземные переходы также разделяют транспортные потоки и людей, что делает их комфортными и безопасными. При отсутствии лифтов или эскалаторов, правда, они будут не очень удобны для людей с ограниченными возможностями. Такие переходы обычно строят под высокоскоростными магистралями, наземный в таких условиях создавал бы постоянные заторы.
С экономической точки зрения наземные переходы выгоднее в обустройстве и обслуживании. Но там, где ежедневно проезжают тысячи автомобилей, подземный переход окупается за счет сохранения бесперебойного движения транспорта.
Современные технологии помогают сделать наземные переходы безопаснее. Световая проекция, камеры наблюдения, «умные» светофоры способны снизить количество нарушений. Устанавливаются и спецсистемы, которые предупреждают водителей о приближении к переходу. При выборе типа перехода власти должны учитывать интенсивность движения, состав потока, число пешеходов и причины ДТП с ними. Найти баланс между безопасностью и комфортом — самая важная и одновременно сложная задача.
Не стирается и не блекнет
Представьте: ночь, дождь или туман, а на дороге ярко светится пешеходный переход. Это реальность во многих регионах России. Проекционные переходы начали тестировать 4,5 года назад, и эксперимент оказался удачным. Как это работает? На опору рядом с пешеходным переходом монтируют проектор. Он создает на проезжей части световое изображение, дублирующее разметку «зебры». Создается своеобразный световой коридор. Это повышает заметность перехода для водителей в темное время суток, в том числе и в непогоду. Такой световой коридор виден водителям за 150 метров, что дает им время сбросить скорость и остановиться.
«Проекционная разметка привлекает внимание водителей, способствует концентрации их внимания на участке дороги, где располагается пешеходный переход и заблаговременному снижению скорости», — поясняет Антон Белан, замначальника отдела пропаганды БДД Госавтоинспекции МВД России.
Особое внимание уделяют переходам у социальных объектов, в том числе образовательных организаций: детских садов, школ, гимназий и лицеев. Например, проекционную разметку на переходах в Подмосковье монтируют с 2022 года, за три года подсветкой оборудовали более 320 переходов и планируют устанавливать десятки новых.
Впрочем, у технологии есть уязвимые места. Речь идет о зависимости от электропитания, возможного выхода из строя проекционного оборудования и необходимости обслуживания. Кроме того, встает вопрос о том, как система поведет себя в условиях крайнего севера или в регионах с перепадами температур. Тем не менее тренд на smart-решения в дорожной инфраструктуре очевиден. Власти находятся в постоянном поиске технологичных и долговечных решений для безопасности пешеходов.
«Умные» переходы
Следующий шаг — системы, которые не только светятся, но и «думают». В России есть комплекс «Аврора-V». Это проектор с элементами искусственного интеллекта, который анализирует дорожную обстановку. Такие системы работают в 25 городах страны. К примеру, в Калужской области после ее установки на опасных участках дороги удалось добиться существенного снижения рисков ДТП на оборудованных переходах. Похожие результаты демонстрируют и другие регионы. Сегодня в России работают около 1 тысячи таких комплексов, с учетом положительной динамики, их внедрение будет продолжено.
Технологии — это хорошо, но без проверенных способов не обойтись. Чтобы водители точно сбрасывали скорость, используют искусственные неровности, приподнятые переходы (когда «зебра» находится на небольшом возвышении), островки безопасности. Кроме того, для обеспечения видимости приближающегося к переходу пешехода необходимо убрать все, что мешает обзору: временные ограждения, декоративные кусты, рекламные щиты, ларьки, павильоны и многое другое.
Что в итоге?
Современные решения для обустройства пешеходных переходов в России — это прежде всего про движение к комплексному решению проблемы. Один отдельно взятый проект, даже самый технологичный, не способен кардинально изменить ситуацию. Как показывает практика регионов, волшебной таблетки не существует — только синергия подходов дает реальный результат. В ход идут и передовые технологии — интеллектуальные комплексы, способные анализировать обстановку, и проекционные системы, создающие яркую разметку в любую погоду, а также износостойкие материалы для нанесения разметки. Не менее эффективны проверенные методы успокоения трафика — искусственные дорожные неровности, приподнятые пешеходные переходы, которые заставляют водителей сбрасывать скорость. И, наконец, точечные улучшения инфраструктуры — освещение, островки безопасности, ликвидация «слепых» зон — создают необходимую основу для работы всех этих систем. Ключевой урок, который усвоили самые прогрессивные регионы, заключается в том, что все эти меры работают только в связке.
Безопасность на дороге — это не инженерная головоломка с одним верным ответом, а сложный пазл, где каждый элемент усиливает другой. И именно собранная воедино картина позволяет создать городскую среду, где права и жизни всех участников движения — и водителей, и пешеходов — защищены в равной степени.
Материал создан в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Инфраструктура для жизни».