Путин поручил увеличить уровень потребления рыбы в России

Путин поручил увеличить уровень потребления рыбы и морепродуктов в России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил увеличить уровень потребления рыбы и морепродуктов среди россиян.

Совещание Путина с членами правительства России проходит в режиме видео-конференц-связи. Обсуждается развитие рыбохозяйственного комплекса страны. С докладами выступают руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

«Пока что уровень потребления рыбы и морепродуктов в структуре питания граждан отстает от нормы, рекомендованной нашим Минздравом… У нас примерно сейчас 24 килограмма на человека получается — должно быть больше. Обращаю внимание всех коллег, которые задействованы в этой работе на всех уровнях, — это на самом деле очень важный системный вопрос… Прошу сегодня представить конкретные предложения в этой сфере», — сказал глава государства на совещании.

