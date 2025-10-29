Путин поручил увеличить уровень потребления рыбы в России

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил увеличить уровень потребления рыбы и морепродуктов среди россиян.
Совещание Путина с членами правительства России проходит в режиме видео-конференц-связи. Обсуждается развитие рыбохозяйственного комплекса страны. С докладами выступают руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
«Пока что уровень потребления рыбы и морепродуктов в структуре питания граждан отстает от нормы, рекомендованной нашим Минздравом… У нас примерно сейчас 24 килограмма на человека получается — должно быть больше. Обращаю внимание всех коллег, которые задействованы в этой работе на всех уровнях, — это на самом деле очень важный системный вопрос… Прошу сегодня представить конкретные предложения в этой сфере», — сказал глава государства на совещании.