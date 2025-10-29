Путин поручил увеличить уровень потребления рыбы в России

«Пока что уровень потребления рыбы и морепродуктов в структуре питания граждан отстает от нормы, рекомендованной нашим Минздравом… У нас примерно сейчас 24 килограмма на человека получается — должно быть больше. Обращаю внимание всех коллег, которые задействованы в этой работе на всех уровнях, — это на самом деле очень важный системный вопрос… Прошу сегодня представить конкретные предложения в этой сфере», — сказал глава государства на совещании.