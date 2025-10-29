Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин рассказал, куда должен поступать улов российских рыбаков

Путин: улов российских рыбаков должен идти на прилавки россиян.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что улов российских рыбаков должен поступать на прилавки россиян.

«В приоритете должны быть именно интересы внутреннего рынка, чтобы улов российских рыбаков, продукция рыбохозяйственных предприятий поступали на прилавки магазинов и рынков, а жители всех регионов России могли купить эти качественные товары по доступной, как я уже сказал, цене», — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видео-конференц-связи.