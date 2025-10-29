Путин рассказал, куда должен поступать улов российских рыбаков

«В приоритете должны быть именно интересы внутреннего рынка, чтобы улов российских рыбаков, продукция рыбохозяйственных предприятий поступали на прилавки магазинов и рынков, а жители всех регионов России могли купить эти качественные товары по доступной, как я уже сказал, цене», — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видео-конференц-связи.