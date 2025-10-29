В центр здоровья в городе Октябрьском Башкирии поступило новое оборудование

Современный диагностический аппарат получил центр здоровья города Октябрьского Республики Башкортостан в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
С помощью нового прибора можно проводить различные спирометрические исследования: измерять максимальный объем воздуха, который могут вместить легкие пациента, частоту дыхания, общее количество воздуха, проходящее через легкие за одну минуту и другое. Это особенно важно для людей с высоким риском легочных заболеваний, в том числе тех, кто курит или работает с работает с вредными химическими веществами.
«Новое оборудование отвечает всем требованиям современного подхода к лечебно-профилактической медицине. Мы уверены, что это позволит нам более эффективно проводить обследования и своевременно выявлять заболевания легких», — отметил главный врач городской больницы № 1 Октябрьского Ильдар Гареев.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.