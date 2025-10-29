В центр здоровья в городе Октябрьском Башкирии поступило новое оборудование

С помощью нового прибора можно проводить различные спирометрические исследования: измерять максимальный объем воздуха, который могут вместить легкие пациента, частоту дыхания, общее количество воздуха, проходящее через легкие за одну минуту и другое. Это особенно важно для людей с высоким риском легочных заболеваний, в том числе тех, кто курит или работает с работает с вредными химическими веществами.