Уфимские улицы Энтузиастов и Рихарда Зорге перекроют из-за работ на инженерных коммуникациях

В Уфе из-за работ на инженерных коммуникациях ввели временные ограничения движения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
С сегодняшнего дня и до 23 ноября на улице Энтузиастов перекрыта проезжая часть между домами № 13 и № 15/1.
Кроме того, с 30 октября по 5 ноября частично закроют проезд по улице Рихарда Зорге в районе здания автовокзала (дом № 13).
Власти столицы Башкирии обращаются к жителям и гостям города с просьбой заранее планировать свои поездки и выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать затруднений в движении.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.