В селе Ромны Амурской области открыли модернизированную детскую библиотеку

Детскую библиотеку-филиал Ромненской окружной библиотечной системы в селе Ромны Амурской области модернизировали до статуса модельной в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в правительстве региона.
В учреждении обустроили тематические зоны, оснащенные современным оборудованием. Например, там есть проектор, мультимедийный экран, современная компьютерная техника и цифровая камера для творческих проектов. А для комфорта слабовидящих посетителей закупили портативный видеоувеличитель и звуковой маяк-информатор. В обновленной библиотеке будут проводить творческие мастер-классы, встречи киноклуба, дискуссии, а также профориентационные мероприятия совместно с волонтерами «Движения первых».
Напомним, что ранее стала модельной Ромненская центральная библиотека. В ней разместили пространства для чтения и других активностей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.