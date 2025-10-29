В селе Ромны Амурской области открыли модернизированную детскую библиотеку

В учреждении обустроили тематические зоны, оснащенные современным оборудованием. Например, там есть проектор, мультимедийный экран, современная компьютерная техника и цифровая камера для творческих проектов. А для комфорта слабовидящих посетителей закупили портативный видеоувеличитель и звуковой маяк-информатор. В обновленной библиотеке будут проводить творческие мастер-классы, встречи киноклуба, дискуссии, а также профориентационные мероприятия совместно с волонтерами «Движения первых».