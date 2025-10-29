Ричмонд
Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 30 октября 2025

Отключение света в Иркутске 30 октября 2025.

Отключение света в Иркутске 30 октября 2025 коснется Октябрьского, Правобережного, Ленинского и Свердловского районов. Как стало известно КП-Иркутск из телеграм-канала «Свет38», ограничения связаны с плановыми ремонтными работами на электрических сетях.

Отключение света в Иркутске 30 октября 2025.

В связи с проведением работ, жители ряда улиц, включая Тракторную, Олега Кошевого, Красных Мадьяр, Лыткина, Омулевского, Марата, Карла Маркса, Афанасьева и другие будут временно лишены электроснабжения.

Отключения будут проходить в разное время. Некоторые останутся без света примерно на час ночью, другие — почти на сутки. Нужно заранее позаботиться о запасах и зарядить телефоны.

Более подробную информацию о том, где пройдет отключение света в Иркутске 30 октября 2025 можно узнать ниже.

