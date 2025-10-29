Председатель Заксобрания Иркутской области провел личный прием граждан

Иркутянка пожаловалась на то, что ее многоквартирному дому очень нужен капитальный ремонт, который никак не может до него добраться. К счастью, выяснилось, что долгожданные работы уже запланированы на следующий год, готова проектно-сметная документация. Уже в мае будущего года должны прийти рабочие.