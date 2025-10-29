Председатель Заксобрания Иркутской области провел личный прием граждан

Очередной личный прием граждан провел председатель Законодательного Собрания иркутской области Александр Ведерников.
Житель микрорайона Приморский рассказал о состоянии дорог, особенно зимой. Уборка ведется по остаточному принципу, образуются накаты, гололедица, в том числе и на тротуарах. А ведь по ним ходят и пожилые люди, и ученики школы № 64. Развернули карту, посмотрели конкретные участки. Александр Ведерников отметил, что вопрос находится на контроле администрации Иркутска. Проконтролирует исполнение и депутат городской Думы, представляющий интересы жителей этой территории.
Иркутянка пожаловалась на то, что ее многоквартирному дому очень нужен капитальный ремонт, который никак не может до него добраться. К счастью, выяснилось, что долгожданные работы уже запланированы на следующий год, готова проектно-сметная документация. Уже в мае будущего года должны прийти рабочие.
По всем обращениям Александр Ведерников дал необходимые поручения ответственным лицам.
— Работа с обращениями граждан — одно из важных направлений деятельности депутатского корпуса, — подчеркнул Александр Ведерников. — Наша цель — не просто реагировать на отдельные случаи, но и выявлять общие тенденции, разрабатывать четкие алгоритмы действий и, что самое главное, информировать население о том, куда и как обращаться за помощью.
Важно, что депутаты областного парламента стараются всегда быть на связи, не только проводят личные приемы, но и принимают обращения онлайн, в том числе и в социальных сетях.