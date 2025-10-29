Володин призвал перечислять пенсии иноагентов на спецсчета

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Пенсии иностранных агентов нужно перечислять на специальные счета, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«У нас что получается? Человек, предавший страну, разрушающий ее, ходит по Парижу, по другим городам европейским, а пенсию получает из России. Правильно, сказал докладчик, надо это на спецсчет перечислять», — сказал председатель Госдумы в ходе пленарного заседания.
Володин подчеркнул, что, если иноагент хочет получить пенсию, то пускай приезжает в Россию и «ответит по заслугам».
«А дальше, может быть, и не понадобится пенсия. Потому что в местах, понятно каких, где надо будет работать, там кормят бесплатно», — добавил он.
