Перинатальный центр в Нижневартовске оснастили новым оборудованием

Двенадцать инфузионных шприцевых насосов, приобретенных по нацпроекту «Семья», поступили в отделение реанимации и интенсивной терапии Нижневартовского окружного клинического перинатального центра в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
Инфузионный шприцевой насос — медицинское устройство, предназначенное для высокоточного ввода лекарств, растворов и питательных смесей в организм пациента. Соблюдение всех дозировок и необходимой скорости поступления препаратов особенно важно для новорожденных, в том числе для младенцев с различными патологиями.
«Мы имеем дело с самыми хрупкими жизнями, и наша задача — обеспечить им максимально точную, безопасную и эффективную помощь. Шприцевые насосы позволяют нам достичь именно этого», — отметил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Нижневартовского перинатального центра Андрей Верещинский.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.