Трасса Лидога — Ванино в Хабаровском крае снова открыта

Участок федеральной дороги А-376 Лидога — Ванино в Хабаровском крае снова открыт для движения. Все ранее действовавшие ограничения сняты. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Эта трасса связывает побережье Татарского пролива с Хабаровском и имеет важное значение для региона. Теперь по ней снова можно осуществлять пассажирские перевозки.
Для восстановления движения дорожным службам потребовалось два дня интенсивной работы. На расчистке трассы было задействовано более 120 единиц специальной техники.
Водителей просят быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и не нарушать правила дорожного движения.
Напомним, Хабаровск находился во власти циклона. Сначала полдня шел снег, а после небольшого затишья в некоторых районах краевой столицы прошли град и дождь.