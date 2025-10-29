Бывший глава северного района Омской области стал главой района в другом регионе

«Для меня большая честь возглавить Ямальский район. Я погрузился в территориальную специфику, всем сердцем полюбил эту суровую землю и людей, которые здесь живут. Дальнейшая работа будет сосредоточена на развитии по ключевым направлениям. Среди приоритетов — сохранение традиционных отраслей наших оленеводов и рыбаков, укрепление партнерских отношений с предприятиями топливно-энергетического комплекса, повышение качества жизни в районе», — цитирует избранного главу пресс-служба ОмГУ им. Ф. М. Достоевского.