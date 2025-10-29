Бывший глава северного района Омской области стал главой района в другом регионе

Бывший глава Тевризского района, 40-летний Артем Чуланов почел за честь возглавить один из районов Ямало-Ненецкого автономного округа. С 2015 по 2021 год чиновник возглавлял родной ему Тевризский муниципальный район, но был вынужден уйти, не пройдя конкурсный отбор.
Шестилетний опыт управления Тевризским районом послужил, судя по всему, хорошей рекомендацией для Артема Чуланова — на днях бывший омский чиновник был избран главой Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
«Для меня большая честь возглавить Ямальский район. Я погрузился в территориальную специфику, всем сердцем полюбил эту суровую землю и людей, которые здесь живут. Дальнейшая работа будет сосредоточена на развитии по ключевым направлениям. Среди приоритетов — сохранение традиционных отраслей наших оленеводов и рыбаков, укрепление партнерских отношений с предприятиями топливно-энергетического комплекса, повышение качества жизни в районе», — цитирует избранного главу пресс-служба ОмГУ им. Ф. М. Достоевского.
В омском университете подчеркнули, что Чуланов является выпускником юридического факультета ОмГУ, который прошел профессиональную переподготовку по направлениям «Государственное и муниципальное управление» и «Инновационное управление развитием территории муниципального образования». Добавим, что вновь избранный глава Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа, проработав 6 лет главой в Тевризской администрации, был вынужден досрочно уйти в отставку, так не прошел конкурсный отбор.