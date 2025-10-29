Ричмонд
В селе Жигули Самарской области обновили офис врача общей практики

Специалисты заменили все инженерные коммуникации и выполнили внутреннюю отделку помещений.

Офис врача общей практики в селе Жигули Самарской области открыли после капитального ремонта, который провели в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации Ставропольского муниципального района.

Специалисты заменили там все инженерные коммуникации и выполнили внутреннюю отделку помещений. Также установили новые светильники, двери и сантехническое оборудование.

«В нашем офисе всегда многолюдно — в день на прием приходят 12−14 человек с самыми разными жалобами на здоровье. Я веду прием и детей, и взрослых. Оказываю помощь не только как терапевт, но и как невролог, хирург, лор и окулист», — отметил врач общей практики Олег Урюпин.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.