Перед Крымским мостом образовалась очередь

Перед Крымским мостом появилась очередь в Краснодарском крае 29 октября.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 29 октября, перед Крымским мостом появилась очередь в Краснодарском крае. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Скопление транспорта образовалось в два часа дня.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 150 транспортных средств», — говорится в сообщении.

При этом в Крыму ситуация иная. Со стороны Керчи очереди сейчас нет.

