Перед Крымским мостом образовалась очередь

В среду, 29 октября, перед Крымским мостом появилась очередь в Краснодарском крае. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
Скопление транспорта образовалось в два часа дня.
«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 150 транспортных средств», — говорится в сообщении.
При этом в Крыму ситуация иная. Со стороны Керчи очереди сейчас нет.
Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.Читать дальше