Участок трассы к лагерю «Березовая роща» обновили в Омской области

Отрезок автодороги к от села Андреевка детскому оздоровительному лагерю «Березовая роща», расположенной в Саргатском муниципальном районе Омской области, отремонтировали в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Работы провели на участке длиной 1,9 км. Специалисты устранили все пучинообразования и укрепили основание дороги. Для этого они использовали технологию холодного ресайклинга с добавлением щебеночно-песчаной смеси и цемента. Также на объекте уложили новый асфальт, укрепили обочины, нанесли разметку и установили дорожные знаки. Теперь сотни детей и их родителей будут безопасно и с комфортом добираться к оздоровительному лагерю.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.