Участок трассы к лагерю «Березовая роща» обновили в Омской области

Работы провели на участке длиной 1,9 км. Специалисты устранили все пучинообразования и укрепили основание дороги. Для этого они использовали технологию холодного ресайклинга с добавлением щебеночно-песчаной смеси и цемента. Также на объекте уложили новый асфальт, укрепили обочины, нанесли разметку и установили дорожные знаки. Теперь сотни детей и их родителей будут безопасно и с комфортом добираться к оздоровительному лагерю.