На Кубани открыли отремонтированную Васюринскую участковую больницу

В ходе работ специалисты заменили кровлю, все инженерные коммуникации и отопление, сделали систему вентиляции. Также они привели в порядок внутренние помещения и обновили уличное ограждение. В медучреждении будут работать четыре терапевтических и два педиатрических участка, кабинеты врачей узкого профиля, физиотерапевтический кабинет и дневной стационар на 10 коек. А еще предусмотрено круглосуточное дежурство бригады скорой помощи.