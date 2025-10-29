На Кубани открыли отремонтированную Васюринскую участковую больницу

Участковую больницу в станице Васюринской Краснодарского края открыли после капитального ремонта, который провели в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
В ходе работ специалисты заменили кровлю, все инженерные коммуникации и отопление, сделали систему вентиляции. Также они привели в порядок внутренние помещения и обновили уличное ограждение. В медучреждении будут работать четыре терапевтических и два педиатрических участка, кабинеты врачей узкого профиля, физиотерапевтический кабинет и дневной стационар на 10 коек. А еще предусмотрено круглосуточное дежурство бригады скорой помощи.
«Также решили открыть в Васюринской [участковой больнице] флюорографический кабинет. Новое помещение для этого уже подготовлено, после завершения разрешения на установку флюорографа и лицензирования кабинет начнет свою работу», — поделился министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.
Отмечается, что больница рассчитана на 160 посещений за смену. В общей сложности медицинскую помощь там будут получать более 15,5 тысячи человек, из них 3 тысячи — дети.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.