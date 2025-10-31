Что такое «Грокипедия»?

На старте многие статьи в «Грокипедии» были адаптированы из «Википедии» с указанием лицензии. Однако Маск уже заявил, что к концу 2025 года Grok прекратит использовать «Википедию» в качестве источника. Фонд «Викимедиа» в ответ на появление конкурента подчеркнул, что человеческое знание, созданное благодаря открытому сотрудничеству, остается уникальной ценностью, на которой по иронии изначально обучались и многие ИИ-модели. Успех «Грокипедии» будет зависеть от того, сможет ли алгоритм Grok предложить достоверную и востребованную альтернативу традиционной энциклопедии.