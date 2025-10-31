Что такое «Грокипедия»?

27 октября 2025 года Илон Маск представил публике «Грокипедию» (Grokipedia) — онлайн-энциклопедию, полностью создаваемую искусственным интеллектом. Этот проект был заявлен как ответ на «предвзятость» традиционной «Википедии». По словам Маска, цель «Грокипедии» — очистить информацию от пропаганды и стать «чрезвычайно важным для цивилизации» шагом к пониманию Вселенной.
Кто автор статей в «Грокипедии»?
Это ключевое различие между двумя платформами. Если «Википедия» — это продукт коллективного труда миллионов добровольцев-людей, то у каждой статьи в «Грокипедии» явный автор отсутствует. Вместо него вверху страницы указано, что факты проверил Grok — чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией Маска xAI. Таким образом, «Грокипедия» представляет собой эксперимент по созданию масштабной базы знаний без прямого человеческого участия в написании контента.
Могут ли пользователи редактировать статьи?
«Википедия» построена на принципе открытого сотрудничества: любой пользователь может внести правку. В «Грокипедии» такой возможности нет. Посетители не могут напрямую изменять текст, но могут сообщить об ошибке через специальную всплывающую форму. Здесь окончательное решение о содержании остается за алгоритмом и командой проекта.
Что ждет «Грокипедию» в будущем?
На старте многие статьи в «Грокипедии» были адаптированы из «Википедии» с указанием лицензии. Однако Маск уже заявил, что к концу 2025 года Grok прекратит использовать «Википедию» в качестве источника. Фонд «Викимедиа» в ответ на появление конкурента подчеркнул, что человеческое знание, созданное благодаря открытому сотрудничеству, остается уникальной ценностью, на которой по иронии изначально обучались и многие ИИ-модели. Успех «Грокипедии» будет зависеть от того, сможет ли алгоритм Grok предложить достоверную и востребованную альтернативу традиционной энциклопедии.