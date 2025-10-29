Алина Загитова встретилась с главой Татарстана Рустамом Миннихановым

Строительство центра фигурного катания в Казани, где будет работать школа Загитовой, было одобрено межведомственной комиссией в июне 2025 года. Открытие запланировано на 30 августа 2026 года — ко Дню Республики. Министр спорта РТ Владимир Леонов подтвердил сроки реализации проекта, а сама Загитова активно занимается формированием тренерского состава для будущей школы.