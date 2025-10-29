Прокуратура проверит законность закрытия ипподрома в Ростове-на-Дону

Прокуратура заинтересовалась переходом ипподрома Ростова-на-Дону в частные руки, а также его закрытием еще до запуска новой площадки. Об этом изданию «Эксперт Юг» сообщила представитель инициативной группы «Конники Дона» Надежда Зубкова.
По информации конезаводчиков, закрытие спортивного объекта в черте города планировали только после возведения нового ипподрома. Однако уже в октябре владельцам животных заявили о необходимости выехать с территории до 28 ноября.
Представители сферы конного спорта уверены, что подобное решение «приведет к серьезным последствиям», от убыточности их работы до полного исчезновения буденновской породы лошадей.
Добавим, в прокуратуре Ростовской области журналисту «КП — Ростов-на-Дону» подтвердили, что сейчас ведется проверка относительно сложившейся ситуации.
Напомним, ситуацию с закрытием ипподрома комментировал губернатор Юрий Слюсарь. Глава региона пояснил, что объект находится в частной собственности: власти не вправе диктовать собственнику свои требования, но они могут не пропустить проект «безликой многоэтажной застройки». При этом с донскими конниками планировалось провести встречу и обсудить новое для них место.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.