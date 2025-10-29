И клиентов, и бизнес. В сезон распродаж растет активность мошенников

В сезон распродаж злоумышленников интересуют не только пользователи, но и бизнес, отмечают специалисты. Согласно данным Kaspersky Fraud Prevention, в третьем квартале 2025 года число аккаунтов с признаками мошеннической активности, нацеленных на сферу электронной торговли, выросло в три раза по сравнению с первым кварталом. Как правило, их цель — махинации для получения выгоды из программ-лояльности в обход правил ретейлеров. Например, мошенники присваивают нелегитимным способом приветственные бонусы и продают на разных онлайн-площадках.