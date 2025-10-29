Повара из омского села претендуют на звание лучших сотрудников школьной столовой

Дамы из Омской области будут соревноваться в номинациях «Лучшая столовая сельской школы» и «Лучший повар школьной столовой». Как сообщает пресс-служба регионального минобра, омички уже выполнили домашнее задание под названием «Школьное питание 2.0». В дальнейшем им предстоит оформить тематический стол, на котором должно быть представлено не менее трех готовых блюд для завтрака школьника, и принять участие в индивидуальном конкурсе поваров «Кулинарный поединок». Работы оценят экспертная, родительская и детская конкурсные комиссии.