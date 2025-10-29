Виталий Хоценко провел заседание комиссии по безопасности дорожного движения в Омской области

Значительное внимание уделили развитию системы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Управление дорожного хозяйства уже установило 127 новых стационарных комплексов — 31 на федеральных трассах, 45 на региональных и 51 в границах областного центра. До конца 2025 года планируют разместить еще 38 таких устройств. Дополнительно организована работа передвижных комплексов автоматической регистрации нарушений в режиме патрулирования.