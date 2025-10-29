Виталий Хоценко провел заседание комиссии по безопасности дорожного движения в Омской области

29 октября в правительстве Омской области состоялось заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под руководством Виталия Хоценко. Участники рассмотрели выполнение ранее данных поручений, работу по устранению аварийной опасности на конкретных участках и совершенствование контроля за дорожной ситуацией в регионе.
Значительное внимание уделили развитию системы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Управление дорожного хозяйства уже установило 127 новых стационарных комплексов — 31 на федеральных трассах, 45 на региональных и 51 в границах областного центра. До конца 2025 года планируют разместить еще 38 таких устройств. Дополнительно организована работа передвижных комплексов автоматической регистрации нарушений в режиме патрулирования.
В филиале ФКУ «Сибуправтодор» в Омске запущена система ежемесячного анализа дорожно-транспортных происшествий. Этот мониторинг позволяет своевременно выявлять аварийные и потенциально опасные локации. Полученная информация направляется в ГИБДД для организации усиленного патрулирования и корректировки режима скорости.
На дорогах всех категорий продолжают реализовывать адресные меры безопасности. Выполняют обновление разметки и знаков, устанавливают шумовые полосы для предотвращения засыпания водителей за рулем, вводят ограничения скорости на участках с повышенной аварийностью. Состояние дорожной инфраструктуры и качество работ подрядных организаций контролируются на постоянной основе.
Особое внимание на совещании уделили капитальному ремонту и модернизации дорожной сети. На ключевых участках федеральных магистралей запланировали устройство стационарного освещения.
Участники заседания отдельно обсудили вопросы профилактики и воспитания культуры безопасного поведения на дорогах. Рассмотрели меры по повышению безопасности при использовании средств индивидуальной мобильности; организацию обучения детей правилам дорожного движения на базе федерального центра «Детский автогородок».