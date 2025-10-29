Путин заслушает доклады Патрушева и Мантурова по судостроению

«Губернатор Камчатки перечислил ряд вопросов серьезных, ключевых. Мне бы спустя какое-то время хотелось бы послушать отдельно тогда и вице-премьера Мантурова, что касается судостроения и судоремонта, и Патрушева Дмитрия Николаевича как человека, который курирует эту отрасль», — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.