Глава Екатеринбурга объяснил, как сэкономить на проезде

В уральской столице уже 1 ноября вырастут цены на проезд в общественном транспорте. Разовый проезд будет стоить 42 рубля вместо 33. Новые цены распространятся на наземный транспорт и метро.
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал в своем телеграм-канале, как горожанам сэкономить на поездках.
Так, будет действовать месячный безлимитный проездной на четыре вида транспорта. Он горожанам обойдется в 1500 вместо 2500 рублей.
— В других городах-миллионниках цена на «безлимиты» начинается от 2 000 рублей. Кроме безлимитного проездного, горожане смогут сэкономить на проезде и при оплате по QR-коду. Акция продлится до 31 декабря, — сообщает мэр Алексей Орлов.
Кроме того, снизились тарифы на студенческий проездной с 1700 до 1200 рублей. Льгота на бесплатный проезд школьников в наземном транспорте в возрасте с 7 до 18 лет также сохраняется. Проездной билет в метро для детей будет стоить 200 рублей.