Глава Екатеринбурга объяснил, как сэкономить на проезде

Кроме того, снизились тарифы на студенческий проездной с 1700 до 1200 рублей. Льгота на бесплатный проезд школьников в наземном транспорте в возрасте с 7 до 18 лет также сохраняется. Проездной билет в метро для детей будет стоить 200 рублей.