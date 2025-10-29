В Симферополе завершается строительство новой школы на 500 мест

В симферопольском микрорайоне Новониколаевской подходит к завершению строительства современной школы, рассчитанной на 500 учеников, сообщает телеканал «Миллет».
По словам генерального директора подрядной организации Артура Гукасяна, готовность объекта превысила 80%: идут отделочные и фасадные работы, активно завозится технологическое оборудование.
Новая школа будет состоять из шести корпусов с комфортными учебными классами, библиотекой и отдельным читальным залом. В четвертом корпусе разместится столовая на 150 мест с современным пищеблоком, а также актовый зал на 190 мест, где в ближайшее время завершат укладку ламината и монтаж сцены. В шестом корпусе расположится спортивный зал.
Стоимость контракта по строительству школы составляет 793 миллиона рублей.
Открытие этой школы будет очень большим праздником для нашего района, в строительстве этой школы нам очень сильно помог вице-премьер Крыма Николай Валерьевич Воробьев, он взял под патронат эту школу. Мы постоянно приезжаем на инспекцию, смотрим как проводятся работы.