В Симферополе завершается строительство новой школы на 500 мест

Новая школа будет состоять из шести корпусов с комфортными учебными классами, библиотекой и отдельным читальным залом. В четвертом корпусе разместится столовая на 150 мест с современным пищеблоком, а также актовый зал на 190 мест, где в ближайшее время завершат укладку ламината и монтаж сцены. В шестом корпусе расположится спортивный зал.