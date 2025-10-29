В Центральном районе Санкт-Петербурга открыли два благоустроенных сквера

Также в Центральном районе открылся Джазовый сквер. Свое название он получил не случайно, так как он расположен рядом с Санкт-Петербургской академической филармонией. Основной площадкой в сквере стала просторная сцена площадью более 80 кв. м, предназначенная для концертов под открытым небом. Для детей обустроили тематическую площадку с игровыми комплексами в виде музыкальных инструментов. При входе в сквер на брусчатке выложен скрипичный ключ.