В Центральном районе Санкт-Петербурга открыли два благоустроенных сквера

Открытие двух общественных территорий, благоустроенных по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», прошло в Центральном районе Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в городском комитете по благоустройству.
Одной из территорий стал сквер Галины Старовойтовой, расположенный на пересечении Суворовского проспекта и улицы Моисеенко. Во время комплексного благоустройства там обновили газонное покрытие, отреставрировали исторический гранитный парапет и ограждения. Помимо этого, специалисты установили новые скамейки и урны, а также высадили свыше 1,1 тыс. растений.
Также в Центральном районе открылся Джазовый сквер. Свое название он получил не случайно, так как он расположен рядом с Санкт-Петербургской академической филармонией. Основной площадкой в сквере стала просторная сцена площадью более 80 кв. м, предназначенная для концертов под открытым небом. Для детей обустроили тематическую площадку с игровыми комплексами в виде музыкальных инструментов. При входе в сквер на брусчатке выложен скрипичный ключ.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.