Психолог Кира Бахтина объяснила, что такое флоп и как его пережить

В соцсетях в последнее время часто можно встретить слово «флоп» — как правило, его используют при обсуждении событий поп-культуры: например, в ситуациях, когда альбом любимого музыканта оказался неудачным или не снискал популярности в чартах. Яркий тому пример — альбом Кэти Перри «143», за который ее раскритиковали в 2024 году не только музыкальные критики, но и преданные поклонники.
Что значит «флоп»
Флоп — это неудача или провал, с которым сталкивается человек в карьере или личной жизни. Оно происходит от английского to flop и в переводе означает «провалиться». В соцсетях у слова есть и другие формы — например:
- «флопнуться» — потерпеть неудачу или крах;
- «флоптропики» — выдуманное пространство с тропическим климатом и богатой культурой, где живут знаменитости с упавшей популярностью;
- «флоп-эра» — продолжительный период неудач.
Флоп может использоваться далеко за пределами контекста поп-культуры. Простыми словами, им может стать все что угодно — от увольнения и несданного экзамена до поста в соцсетях, который собрал мало лайков, неправильного заказа в доставке или в целом неудачного дня, когда все шло не так, как хотелось.
Примеры флопа в разном контексте
С точки зрения поп-культуры ярким примером может быть мюзикл «Кошки», который вышел в 2019 году. Несмотря на бюджет в $95 млн, фильму так и не удалось окупиться во время проката, а сама картина снискала негативные отзывы и критиков, и зрителей.
Еще один похожий пример — продолжение фильма «Джокер»: «Джокер: Безумие на двоих», в котором сыграли Хоакин Феникс и Леди Гага, в 2024 году хотя и собрал в прокате чуть больше, чем стоил его бюджет, был скептически принят аудиторией и получил спорные оценки среди кинолюбителей.
В повседневной жизни флоп может случиться в самых разных ситуациях:
- отказ в приеме на работу;
- понижение в должности;
- изменения во внешности, которые не нравятся человеку и др.
Как пережить флоп и выйти из флоп-эры
Кира Бахтина, КПТ-терапевт, специалист онлайн-курсов «Психодемия».
Череда неудач и проблем может настигнуть внезапно. Не всегда можно быть к ним готовым, чего бы это ни касалось. Как перестать беспокоиться и начать жить? Ответ кажется простым, хотя и требует должного внимания.
Первое, что необходимо осознать, — как и хорошее, так и плохое рано или поздно закончится. Второе, что необходимо сделать, — начать замечать хорошее. И, наверное, это основной совет в данной ситуации.
Помочь смогут техники наподобие дневника благодарности, которые активизируют парасимпатическую нервную систему, что способствует снижению уровня гормонов стресса и помогает изменить образ мышления, позволяя замечать больше положительных моментов в жизни, повышать удовлетворенность ею. Обязательно обзаведитесь окружением, которое окажет вам поддержку и поможет легче проживать негатив.
Крайне важно заботиться о своем физиологическом состоянии. Спать достаточное количество часов и питаться полноценно. С полным комплектом всех нутриентов.
Главное — сосредоточиться на себе, своих потребностях и личностном росте. Только так, заручившись поддержкой еще и близкого окружения, получится прервать этот порочный круг неудач, вновь ощутить веру в себя и лучшее будущее.