Психолог Кира Бахтина объяснила, что такое флоп и как его пережить

В соцсетях в последнее время часто можно встретить слово «флоп» — как правило, его используют при обсуждении событий поп-культуры: например, в ситуациях, когда альбом любимого музыканта оказался неудачным или не снискал популярности в чартах. Яркий тому пример — альбом Кэти Перри «143», за который ее раскритиковали в 2024 году не только музыкальные критики, но и преданные поклонники.