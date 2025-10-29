Предпринимателям Тюменской области расскажут о новых налоговых правилах

Семинар для предпринимателей «Бизнес и налоги 2026: как сохранить деньги и не потерять темп роста» пройдет 14 ноября в Тюменской области. Мероприятие организовано в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Инвестиционном агентстве региона.
Для бизнеса в следующем году будут введены новые налоговые правила. Участники занятия научатся адаптировать финансовое планирование под новые условия и разберут, как подготовиться к работе в следующем году. В качестве спикера на семинаре выступит член союза «Московская торгово-промышленная палата» и Торгово-промышленной палаты РФ Анастасия Афанасьева.
Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию по ссылке. Информация о других курсах и семинарах для предпринимателей расположена на сайте центра «Мой бизнес» Тюменской области.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.