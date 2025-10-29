Предпринимателям Тюменской области расскажут о новых налоговых правилах

Для бизнеса в следующем году будут введены новые налоговые правила. Участники занятия научатся адаптировать финансовое планирование под новые условия и разберут, как подготовиться к работе в следующем году. В качестве спикера на семинаре выступит член союза «Московская торгово-промышленная палата» и Торгово-промышленной палаты РФ Анастасия Афанасьева.