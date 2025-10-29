В Ильинском округе вводят туристический налог

Депутаты местной Думы на заседании сегодня одобрили введение туристического налога в Ильинском. Он будет взиматься с организаций и частных лиц, включая ИП, которые предоставляют временное проживание в гостиницах, отелях, хостелах и других подобных местах.
Ставка налога будет расти постепенно: в 2026 году она составит 1% от стоимости услуг по размещению, в 2027-м — 2%, в 2028-м — 3%, в 2029-м — 4%, а с 2030 года достигнет 5%. От уплаты налога освободят местных жителей, несовершеннолетних и членов семей участников СВО.
По прогнозам администрации округа, туристический сбор принесет в местный бюджет более 300 тысяч рублей в течение ближайших трех лет.