В Ильинском округе вводят туристический налог

Ставка налога будет расти постепенно: в 2026 году она составит 1% от стоимости услуг по размещению, в 2027-м — 2%, в 2028-м — 3%, в 2029-м — 4%, а с 2030 года достигнет 5%. От уплаты налога освободят местных жителей, несовершеннолетних и членов семей участников СВО.