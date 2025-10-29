Инвестпроект в промышленной сфере Петербурга станет стратегическим

Проект «Создание промышленной инфраструктуры “ПромБокс Горское”» получит статус стратегического инвестиционного проекта Санкт-Петербурга. Подобные меры поддержки позволяют повышать экономическую активность, что способствует достижению целей нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в городском комитете по инвестициям.
На территории промышленной зоны «Каменка» в Выборгском районе инвестор планирует строительство объектов промышленной инфраструктуры для размещения производства. Проект направлен на создание условий для работы предприятий, специализирующихся в том числе на производстве промышленных товаров, их хранении, отгрузке, а также сервисном обслуживании продукции.
«Присвоение статуса стратегического инвестиционным проектам — наш ключевой механизм поддержки инвесторов. Проект в промзоне “Каменка” даст еще один импульс экономическому росту города. Мы получим крупную, современную, хорошо оборудованную промышленную площадку. Объем инвестиций в ее создание составит почти 2,5 миллиарда рублей», — сказал глава Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.