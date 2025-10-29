Инвестпроект в промышленной сфере Петербурга станет стратегическим

На территории промышленной зоны «Каменка» в Выборгском районе инвестор планирует строительство объектов промышленной инфраструктуры для размещения производства. Проект направлен на создание условий для работы предприятий, специализирующихся в том числе на производстве промышленных товаров, их хранении, отгрузке, а также сервисном обслуживании продукции.