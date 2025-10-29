Около 18 тысяч детей отдохнули в детских лагерях Смоленской области

Организации отдыха и оздоровления детей Смоленской области приняли почти 18 тысяч детей. Качественный и безопасный детский отдых доступен в регионе в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе правительства области.
Всего в регионе работают более 190 организаций отдыха и оздоровления детей. В этом году были открыты две оздоровительные организации: лагерь дневного пребывания на базе «Школы комплексного развития детей и подростков с элементами углубленного изучения наук и технологий им. Марии Клавдиевны Тенишевой» и «Детский образовательный спортивно-культурный лагерь “Дугино-Феникс”».
«В наших планах — открытие нового лагеря “Орленок” в Смоленске, а также запуск инклюзивных смен и программ по подготовке вожатых», — отметил глава Смоленской области Василий Анохин.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.