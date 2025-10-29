Около 18 тысяч детей отдохнули в детских лагерях Смоленской области

Всего в регионе работают более 190 организаций отдыха и оздоровления детей. В этом году были открыты две оздоровительные организации: лагерь дневного пребывания на базе «Школы комплексного развития детей и подростков с элементами углубленного изучения наук и технологий им. Марии Клавдиевны Тенишевой» и «Детский образовательный спортивно-культурный лагерь “Дугино-Феникс”».