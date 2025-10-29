В Ненецком АО установят еще шесть теплых автобусных павильонов

«Теплые остановки хорошо себя зарекомендовали, в этом году мы продолжили эту практику, в бюджете было заложено более 50 миллионов рублей на их приобретение. Четыре уже установлено на межмуниципальных маршрутах, еще шесть будут установлены на городских маршрутах. Две уже пришли, еще четыре в пути», — прокомментировал руководитель департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа Павел Масюков.