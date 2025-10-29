В Ненецком АО установят еще шесть теплых автобусных павильонов

Шесть автобусных павильонов появятся на территории Ненецкого автономного округа до конца 2025 года при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций региона.
До этого в регионе уже установили четыре таких павильона. Они расположены на остановках «Микрорайон Лесозавод», «Улица Калмыкова» (в обе стороны) и «Поселок Факел». Каждый павильон оснащен теплым и холодным тамбурами, в которых установлены скамейки и стеклопакеты. Теплый тамбур оснащен системой кондиционирования и тепловой завесой. Также павильоны оборудованы системой видеонаблюдения и освещением.
«Теплые остановки хорошо себя зарекомендовали, в этом году мы продолжили эту практику, в бюджете было заложено более 50 миллионов рублей на их приобретение. Четыре уже установлено на межмуниципальных маршрутах, еще шесть будут установлены на городских маршрутах. Две уже пришли, еще четыре в пути», — прокомментировал руководитель департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа Павел Масюков.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.