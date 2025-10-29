Ричмонд
В Ненецком АО установят еще шесть теплых автобусных павильонов

Они оснащены скамейками, системой кондиционирования, камерой видеонаблюдения.

Шесть автобусных павильонов появятся на территории Ненецкого автономного округа до конца 2025 года при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций региона.

До этого в регионе уже установили четыре таких павильона. Они расположены на остановках «Микрорайон Лесозавод», «Улица Калмыкова» (в обе стороны) и «Поселок Факел». Каждый павильон оснащен теплым и холодным тамбурами, в которых установлены скамейки и стеклопакеты. Теплый тамбур оснащен системой кондиционирования и тепловой завесой. Также павильоны оборудованы системой видеонаблюдения и освещением.

«Теплые остановки хорошо себя зарекомендовали, в этом году мы продолжили эту практику, в бюджете было заложено более 50 миллионов рублей на их приобретение. Четыре уже установлено на межмуниципальных маршрутах, еще шесть будут установлены на городских маршрутах. Две уже пришли, еще четыре в пути», — прокомментировал руководитель департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа Павел Масюков.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.