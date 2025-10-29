Свердловские власти обсудили ремонт и строительство больниц

Уральский полпред Артем Жога и глава Свердловской области Денис Паслер провели рабочую встречу. Они обсуждали необходимость капремонта и строительства новых больниц. В медучреждения также будут поставлять новое оборудование.
— До конца года в регионе обещают ввести в эксплуатацию ещё четыре новых больницы в разных городах области. Среди важных объектов, где требуется модернизация, — операционный корпус Свердловской областной клинической больницы № 1, — сообщил Артем Жога в своем телеграм-канале.
Свердловские власти обсуждали реконструкцию терапевтического корпуса Верхнепышминской центральной горбольницы. Средства областного бюджета позволили обновить здание на 70%. Но для завершения работ нужно финансирование со стороны федералов.
Центральная горбольница № 20 Екатеринбурга получила оборудование стоимостью свыше 22 миллионов рублей. Это необходимое оснащение позволит проводить операции с высокой точностью. Также был закуплен новый операционный стол. Это позволит врачам работать с максимальной точностью и комфортом.