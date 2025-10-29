Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свердловские власти обсудили ремонт и строительство больниц

В Свердловской области намерены ввести четыре новых больницы.

Источник: Комсомольская правда

Уральский полпред Артем Жога и глава Свердловской области Денис Паслер провели рабочую встречу. Они обсуждали необходимость капремонта и строительства новых больниц. В медучреждения также будут поставлять новое оборудование.

— До конца года в регионе обещают ввести в эксплуатацию ещё четыре новых больницы в разных городах области. Среди важных объектов, где требуется модернизация, — операционный корпус Свердловской областной клинической больницы № 1, — сообщил Артем Жога в своем телеграм-канале.

Свердловские власти обсуждали реконструкцию терапевтического корпуса Верхнепышминской центральной горбольницы. Средства областного бюджета позволили обновить здание на 70%. Но для завершения работ нужно финансирование со стороны федералов.

Центральная горбольница № 20 Екатеринбурга получила оборудование стоимостью свыше 22 миллионов рублей. Это необходимое оснащение позволит проводить операции с высокой точностью. Также был закуплен новый операционный стол. Это позволит врачам работать с максимальной точностью и комфортом.