Свердловские власти обсудили ремонт и строительство больниц

— До конца года в регионе обещают ввести в эксплуатацию ещё четыре новых больницы в разных городах области. Среди важных объектов, где требуется модернизация, — операционный корпус Свердловской областной клинической больницы № 1, — сообщил Артем Жога в своем телеграм-канале.