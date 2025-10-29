Отличившихся работников агропромышленной отрасли наградили в Иркутской области

Работникам агропромышленной отрасли региона вручили награды от Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и губернатора Приангарья. Вручение почетных грамот, званий и благодарностей приурочили ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Всего поощрили 29 человек. В этом числе представители разных сфер агропрома региона, а также педагоги — за подготовку кадров для сельского хозяйства. Награждение прошло в областном правительстве.
— Благодаря вашим усилиям и добросовестному труду в регионе растет производство основных видов сельхозпродукции, внедряются передовые технологии, происходит модернизация предприятий, реализуются крупные инвестиционные проекты, — поблагодарил награжденных заместитель председателя правительства Иркутской области Владимир Читоркин.
Во время награждения слово взяла также первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина. Она также поблагодарила отличившихся работников за тяжелый, ежедневный труд, самоотдачу, стойкость и преданность профессии.
Напомним, что накануне КП-Иркутск также сообщала о том, что 22 многодетные матери региона получили почетный знак «Материнская слава». Он присуждается женщинам, воспитывающим не менее четырех детей.