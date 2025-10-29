Ученики 60 школ Ростовской области начнут изучать новый внеурочный курс

— Программа создана Министерством просвещения России. Она направлена на формирование уважения к традиционным ценностям и развитие культуры осознанного родительства. Кроме того, на занятиях ученики и преподаватели обсуждают, как выстраивать диалог с родителями и старшими членами семьи, — рассказал заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.