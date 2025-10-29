Ученики 60 школ Ростовской области начнут изучать новый внеурочный курс

В новом учебном году более 60 школ Ростовской области проведут пробные занятия по внеурочному курсу «Моя семья». Об этом рассказали в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
Новая дисциплина предлагается ребятам 5−9 классов по выбору. На занятиях планируется участие классных руководителей, учителей истории и обществознания, психологов. Курс разработали в «Институте изучения детства, семьи и воспитания».
— Программа создана Министерством просвещения России. Она направлена на формирование уважения к традиционным ценностям и развитие культуры осознанного родительства. Кроме того, на занятиях ученики и преподаватели обсуждают, как выстраивать диалог с родителями и старшими членами семьи, — рассказал заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.
По данным властей, ранее для старшеклассников ввели курс «Семьеведение». К нему проявили интерес более 500 школ региона. Сейчас эту программу изучают 50 тысяч донских школьников.
В середине октября в Госдуме состоялась Всероссийская конференция педагогов. Первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев заявил, что курс «Моя семья» после апробации придет в каждую школу страны. Для преподавания потребуются профильные специалисты, их подготовят на базе педагогических вузов. Сейчас программа «Моя семья» проходит тестирование в 42 регионах страны.
