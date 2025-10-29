Жительницы Калининграда приняли участие в Марше против рака молочной железы

Марш против рака молочной железы, организованный в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», прошел 18 октября в Калининграде. В нем приняли участие более 50 женщин, сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.
Акция была посвящена Всемирному дню борьбы с раком молочной железы, который отмечается 15 октября. Организаторами марша стали участницы региональной общественной организации «Вита» при поддержке областного министерства здравоохранения и администрации города.
«Рада видеть здесь столько женщин, успешно прошедших лечение по поводу этого заболевания, их улыбки. Ваш пример дает колоссальную веру в выздоровление для других пациентов. Лечение рака молочной железы, которое внедрено сегодня в онкоцентре, направлено на то, чтобы дать скорейший результат и снизить все возможные осложнения», — отметила заместитель министра здравоохранения региона Елена Кудряшова.
Шествие началось от памятника «Борющиеся зубры» возле Калининградского государственного технического университета, конечной точкой стал памятный знак «Землякам-космонавтам» на Проспекте Мира. Марш завершился митингом, по окончании которого в небо были запущены воздушные шары розового цвета как символ борьбы со злокачественными образованиями молочной железы.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.