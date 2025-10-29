Жительницы Калининграда приняли участие в Марше против рака молочной железы

«Рада видеть здесь столько женщин, успешно прошедших лечение по поводу этого заболевания, их улыбки. Ваш пример дает колоссальную веру в выздоровление для других пациентов. Лечение рака молочной железы, которое внедрено сегодня в онкоцентре, направлено на то, чтобы дать скорейший результат и снизить все возможные осложнения», — отметила заместитель министра здравоохранения региона Елена Кудряшова.