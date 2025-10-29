Прощание с Романом Поповым пройдет 1 ноября

Попов родился 9 февраля 1985 года в городе Конотопе Украинской ССР в семье экологов. Когда мальчику исполнилось два года, семья переехала в Йошкар-Олу. Его дебют в кинематографе состоялся в 2016 году, когда Попов сыграл в сериале «Полицейский с Рублевки», исполнил роль полицейского Игоря Мухича — старого друга главного героя Гриши Измайлова.