Прощание с Романом Поповым пройдет 1 ноября

Ранее концертный директор Попова Илья Новиков сообщил о том, что актер ушел из жизни 28 октября в возрасте 40 лет.
«Прощание будет в субботу. Ориентировочно с 11:00 до 13:00 [мск]. Оно пройдет в ЦКБ на улице Маршала Тимошенко», — сказала собеседница агентства. Церемония состоится в ритуальном зале для прощаний.
Попов родился 9 февраля 1985 года в городе Конотопе Украинской ССР в семье экологов. Когда мальчику исполнилось два года, семья переехала в Йошкар-Олу. Его дебют в кинематографе состоялся в 2016 году, когда Попов сыграл в сериале «Полицейский с Рублевки», исполнил роль полицейского Игоря Мухича — старого друга главного героя Гриши Измайлова.