Эксперт Чупров назвал ожидаемым событием появление в Америке урагана «Мелисса»

«Вот простой пример важности снижения парниковых выбросов: разброс подъема уровня мирового океана к 2100 году от 26 см до метра. То есть четырехкратный. И в наших силах пройти по нижней границе прогноза. Нижняя граница, например, приемлема для Санкт-Петербурга, а вот уже метр становится крайне опасным уровнем, как говорят авторы плана адаптации Санкт-Петербурга к климатическим изменениям», — добавил Чупров.