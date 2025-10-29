В Старомайнском районе Ульяновской области прошла ярмарка вакансий

В мероприятии на территории Старомайнского района приняли участие студенты, молодые специалисты, участники СВО и члены их семей, безработные граждане и те, кто хочет сменить профессию. Посетители смогли побеседовать с работодателями, которые рассказали о вакансиях и условиях труда на предприятиях. На ярмарке было представлено около 70 вакансий в сфере здравоохранения, культуры, сельского, лесного хозяйства, услуг, промышленности, деятельности органов местного самоуправления.