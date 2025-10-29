В Старомайнском районе Ульяновской области прошла ярмарка вакансий

Ярмарка возможностей «Работа России» состоялась 28 октября в Старомайнском районе Ульяновской области. Содействие занятости является одной из ключевых задач нацпроекта «Кадры», сообщили в региональном агентстве по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов.
«В октябре ярмарки возможностей “Работа России” состоялись в 11 муниципальных образованиях региона: в Ульяновском, Вешкаймском, Радищевском, Сенгилеевском, Цильнинском, Сурском, Новоспасском, Кузоватовском, Базарносызганском, Николаевском, Старомайнском районах. Всего с начала 2025 года 900 жителей региона по итогам мероприятий трудоустроились», — отметил руководитель агентства Павел Калашников.
В мероприятии на территории Старомайнского района приняли участие студенты, молодые специалисты, участники СВО и члены их семей, безработные граждане и те, кто хочет сменить профессию. Посетители смогли побеседовать с работодателями, которые рассказали о вакансиях и условиях труда на предприятиях. На ярмарке было представлено около 70 вакансий в сфере здравоохранения, культуры, сельского, лесного хозяйства, услуг, промышленности, деятельности органов местного самоуправления.
Также участники на консультационных площадках узнали о путях построения профессиональной карьеры и прохождении переобучения по востребованным специальностям. Помимо этого, они получили информацию от представителей социальной защиты и фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.