В Раздольненском районе Крыма будут эвакуировать жителей — что известно

«31 октября в период с 9:00 по 18:00 на территории села Славянское будет проведена групповая тактико-специальная антитеррористическая тренировка», — говорится в публикации.
По его словам, мероприятие нацелено на проверку готовности оперативных служб к действиям в условиях террористической угрозы.
Олейник рассказал, что в селе введут ограничения движения транспорта, некоторые улицы перекроют полностью. Кроме того, в ходе тренировки отработают эвакуацию жителей.
«Запланирована учебная эвакуация населения. Прошу отнестись с пониманием и руководствоваться только официальной информацией на моей странице», — заключил глава администрации.
Ранее антитеррористические учения с перекрытием дорог прошли в крымском поселке Ленино.
Учения регулярно проходят в Крыму и Севастополе в целях обеспечения безопасности. В регионах действует желтый уровень террористической опасности. Неделей ранее подобные маневры силовики провели в районе поселка Подмаячный — на самой восточной части Крымского полуострова в Керчи.