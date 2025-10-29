Ричмонд
В Раздольненском районе Крыма будут эвакуировать жителей — что известно

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. В селе Славянское Раздольненского района Крыма 31 октября пройдет групповая тактико-специальная антитеррористическая тренировка. Об этом сообщает глава администрации района Денис Олейник.

«31 октября в период с 9:00 по 18:00 на территории села Славянское будет проведена групповая тактико-специальная антитеррористическая тренировка», — говорится в публикации.

По его словам, мероприятие нацелено на проверку готовности оперативных служб к действиям в условиях террористической угрозы.

Олейник рассказал, что в селе введут ограничения движения транспорта, некоторые улицы перекроют полностью. Кроме того, в ходе тренировки отработают эвакуацию жителей.

«Запланирована учебная эвакуация населения. Прошу отнестись с пониманием и руководствоваться только официальной информацией на моей странице», — заключил глава администрации.

Ранее антитеррористические учения с перекрытием дорог прошли в крымском поселке Ленино.

Учения регулярно проходят в Крыму и Севастополе в целях обеспечения безопасности. В регионах действует желтый уровень террористической опасности. Неделей ранее подобные маневры силовики провели в районе поселка Подмаячный — на самой восточной части Крымского полуострова в Керчи.