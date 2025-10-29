В Раздольненском районе Крыма будут эвакуировать жителей — что известно

Учения регулярно проходят в Крыму и Севастополе в целях обеспечения безопасности. В регионах действует желтый уровень террористической опасности. Неделей ранее подобные маневры силовики провели в районе поселка Подмаячный — на самой восточной части Крымского полуострова в Керчи.